بنظارة وقبعة سرية .. أمرابط في كامب نو!

لماذا تواجد أمرابط في مدرجات كامب نو؟

تواجد سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا في ملعب كامب نو أمس لمشاهدة انتصار برشلونة على خيتافي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

أمرابط أصبح هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال كأس العالم 2022 رفقة المغرب والمساهمة في إنجاز تاريخي لبلاده وللقارة الإفريقية بالحصول على المركز الرابع في المونديال.

وبحسب منصة "ريليفو" الإسبانية أبلغ العديد من المشجعين بوجود اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في مدرجات كامب نو، مرتديًا نظارة وقبعة ليحافظ على سريته.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن رحلة أمرابط إلى برشلونة شخصية بحتة، وهذا يعني أنه ليس مرتبطًا بالانضمام إلى برشلونة، الذي يضعه ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين في المستقبل ليحل محل سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب التقارير فإن برشلونة لم يجتمع مع اللاعب أو ممثليه خلال الأيام الماضية، وكان آخر تواصل في شهر ديسمبر الماضي وحصلوا على رد فيورنتينا بالموافقة على بيعه في حال الحصول على عرض بقيمة 40 مليون يورو.

يذكر أن أمرابط مرتبط مع النادي الإيطالي بعقد حتى عام 2024 وبقيمة سوقية تبلغ 25 مليون يورو.