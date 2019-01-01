بنزيما ينتظر مكافأة خاصة من ريال مدريد

المكافأة تُطبخ على نار هادئة

أفادت الصحف البريطانية نقلاً عن مصادر إسبانية، أن إدارة ريال مدريد بصدد مكافأة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد عروضه الرائعة مع الفريق في الآونة الأخيرة.

وأبلى بنزيما بلاءً حسنًا هذا الموسم، خاصة على مستوى الليجا، بتوقيعه على ستة أهداف، منهم هدف الانتصار الثمين على إشبيلية للمرة الأولى منذ أربع سنوات على ملعب "سانشيز بزخوان"، كأكثر المساهمين في اعتلاء ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن برنامج "الشيرنجيتو"، فإن الإدارة اتفقت مع ذو الأصول الجزائرية على تمديد عقده حتى منتصف عام 2022، وذلك مقابل حوالي 190.000 جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وتغير حال مهاجم ليون السابق مع اللوس بلانكوس إلى النقيض في الآونة الأخيرة، بتحوله من مهاجم منحوس بجانب زميل الأمس كريستيانو رونالدو، لمُخلص النادي الملكي وهدافه الفذ في الوقت الراهن.

أحد الصواريخ التي لا تُنسى من الألماني🚀pic.twitter.com/T0wKRbnMkj — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

وانتقل كريم إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادمًا من ليون مقابل رسوم تخطت حاجز الـ40 مليون يورو، وخلال هذه الفترة سجل بقميص الريال 228 هدفًا من مشاركته في 474 مباراة في مختلف المسابقات، والأهم من ذلك أنه حقق مع الفريق كل البطولات المحلية والقارية، أبرزها كأس دوري أبطال أوروبا 4 مرات.