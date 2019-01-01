دوري أبطال أوروبا

بنزيما يلحق بميسي في كتاب تاريخ دوري الأبطال

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النجم الفرنسي يحطم رقم قياسي بجوار البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة

خاض نادي ريال مدريد مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ونجح الفريق في العودة للمسار الصحيح أمام جلطة سراي حيث سجل النادي الملكي 3 أهداف في أول ربع ساعة من الشوط الأول.

 

وبتألق النجم الفرنسي كريم بنزيما اليوم ووضعه بصمة في مرمى الفريق التركي أصبح هو ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل على الأقل هدف في 15 مشاركة متتالية في البطولة الأوروبية.

أصبح مهاجم نادي العاصمة الإسبانية السلاح الأبرز في كتيبة المدرب زين الدين زيدان وذلك منذ أن رحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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ينافس نجم ليون السابق أيضًا على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم.

يذكر أن النادي الملكي يواجه بعض الصعوبات في بطولة الدوري حيث تعادل في المباراة الأخيرة وفشل في خطف الصدارة من غريمه برشلونة ولكنه عاد إلى الطريق الصحيح بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد البداية السيئة.

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