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كأس العالم للأندية

بنزيما يعد جماهير ريال مدريد: استعدوا لكريم الهداف

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كريم بنزيما يرى أنّه مسئول الآن عن تسجيل الأهداف أكثر من قبل. تعرف غلى التصريحات

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعهد كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بأن يركز على تسجيل الأهداف خلال الفترة المقبلة بصورة أفضل مؤكدًا أنّ الجماهير سوف تشاهد لاعبًا جديدًا.

بنزيما سجل 6 أهداف في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا وهدف بكأس الملك وآخر بالسوبر الأوروبي بجانب صناعته 5 أخرى.

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وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الفترة الأخيرة تغيرت وصار هناك كريم جديد تركيزه الاهم على تسجيل الأهداف".

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وأوضح: "من قبل كان لي مهام مختلفة ولكن الآن أنا المهاجم الرئيسي في الفريق ولدي التزام بهذا الامر وزملائي والجمهور يثقون في بصورة كبيرة".

وكان بنزيما في السابق يساند كريستيانو رونالدو ويساعده على تسجيل الأهداف للنادي الملكي.

بنزيما هو أكثر فرنسي تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا بواقع 56 هدفًا متجاوز تييري هنري.

واختتم: "سعيد بالحفاوة الكبيرة التي استقبلني بها الجمهور في "سانتياجو برنابيو" خلال مباراة ريو فاييكانو. أعدهم أنّ أكون عند حسن ظنهم".

ولم يسجل كريم في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية إذ انتصر الملكي على كاشيما بثلاثية سجلها جاريث بيل.

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