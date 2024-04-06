"بنزيما يطلب المساعدة".. جماهير الاتحاد تنتفض بمطالب ثورية للجنة الاستقطابات

بنزيما يعلنها للجميع: أريد الدعم

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قررت جماهير الاتحاد، توجيه حملة دعم كبرى للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة، والذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد إبداء احتياجه لتدعيم صفوف العميد.

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وواصل بنزيما غيابه عن التسجيل على مدار 3 شهور، بعد قيادة الاتحاد للتعادل السلبي مع التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في مباراة الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، قال كريم بنزيما إنه ليس نفس اللاعب الذي كان في ريال مدريد الإسباني، لأنها ليست نفس المسابقة، واللاعبون ليسوا نفس اللاعبين، مؤكدًا أنه يحتاج للدعم في الملعب، ويحتاج لأشياء كثيرة ولا يستطيع الفوز بمفرده، ولكنه سيقاتل حتى النهاية، وسيظل يقاتل من أجل العودة للتسجيل.

ودشنت جماهير الاتحاد، وسم "اوفوا بوعودكم لكريم بنزيما"، مطالبين الإدارة بتلبية طلبات النجم الفرنسي في تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجددت الجماهير الاتحادية، ثقتها في كريم بنزيما، مطالبين الإدارة ولجنة الاستقطابات بالوفاء بالعهد، في دعم كتيبة العميد بالصفقات العالمية، تلبية لطلب بنزيما الذي أعلن حاجته للدعم في الملعب.

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وتعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما في يوليو 2023، بعقد لمدة 3 سنوات، وتألق الفرنسي في أول استحقاقات العميد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مسجلًا 3 أهداف في البطولة، كما سجل 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 20 مباراة بدوري روشن السعودي، وسجل هدفين في كأس العالم للأندية، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك، منذ 15 ديسمبر الماضي، في لقاء الأهلي المصري بمونديال الأندية.

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