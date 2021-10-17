بنزيما يشعل المنافسة: الآن أنا قريب من الكرة الذهبية!

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اعترف نجم ريال مدريد كريم بنزيما بأنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية منذ أن كان طفلًا، معتبرًا أنه الآن "ليس بعيدًا" عن تحقيق هذا الحلم الكبير.

واختير بنزيما ضمن قائمة فرانس فوتبول المبدئية للمرشحين للكرة الذهبية التي ضمت 30 لاعبًا، أبرزهم الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

الدولي الفرنسي يقدم هذا العام أداءً استثنائيًا، حيث كان الهداف الأول لريال مدريد، وعاد لمنتخب فرنسا ونجح في قيادته لتحقيق دوري الأمم الأوروبية.

وتحدث بنزيما في حوار مع شبكة كانال بلس وقال "الفوز بالكرة الذهبية هو أحد الأحلام التي راودتني منذ طفولتي".

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كما أضاف "رونالدو البرازيلي وزين الدين زيدان هما المفضلان بالنسبة لي في طفولتي، وقد أتيا إلى ريال مدريد وحققا الكرة الذهبية".

وأتم "كانت هذه واحدة من الأمور الصغيرة التي أفكر بها، الآن يمكنني القول أنني لست بعيدًا عن تحقيق الكرة الذهبية".

الجدير بالذكر أن بنزيما يلقى منافسة بصورة أساسية من بطل يورو 2020 ودوري أبطال أوروبا، جورجينيو، بجانب ميسي ورونالدو والمتألق محمد صلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن زين الدين زيدان قد طالب بمنح بنزيما صاحب الـ33 عامًا الكرة الذهبية مشددًا على أنه الأفضل في العالم بالفترة الماضية.