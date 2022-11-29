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كريم بنزيما

بنزيما يرد على أنباء عودته لفرنسا بالهروب إلى "مكان سري"

علي سمير
7:15 م غرينتش+2 29‏/11‏/2022
Karim Benzema 2:1 HIC
فرصة ظهوره بالمونديال تبدو مستحيلة

انتشرت على مدار الساعات الماضية بعض الأنباء حول عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا بكأس العالم، ولكن نجم ريال مدريد ترك قطر وتوجه إلى مكان سري بعيدًا عن أعين الجميع.

بنزيما تعرض لإصابة قوية في بداية البطولة، تسببت في خروجه من قائمة المدرب ديدييه ديشان لمونديال قطر 2022، ويبدو أن كل التكهنات حول عودته لا تمت للواقع بصلة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن توجه المهاجم المخضرم إلى ما أطلقت عليه "مكان سري" من أجل قضاء فترة إجازة تصل إلى أسبوع.

وأوضحت أن بنزيما شوهد وهو يتواجد بجزيرة لا ريونيون بالمحيط الهندي ومن المقرر أن يقضي أسبوعًا هناك قبل العودة إلى التدريبات مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى ابتعاد اللاعب عن جاهزيته بنسبة 100% من أجل المشاركة في المباريات، مما يعني ضعف حظوظه في الظهور بالمونديال.

جدير بالذكر أن النجم الحاصل على الكرة الذهبية هذا العام، لا يزال اسمه متواجدًا بقائمة فرنسا للبطولة، وفي حالة فوز الفريق بلقب كأس العالم سيحصل على ميدالية ذهبية.

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