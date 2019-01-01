بنزيما يخرج من ظل رونالدو

مهاجم ريال مدريد يسكت أفواه المنتقدين له هذا الموسم

واصل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، تألقه الموسم الحالي، ونجح في التفوق على كريستيانو رونالدو منذ رحيله عن صفوف الميرنجي.

وقاد المهاجم الفرنسي، فريقه بالأمس للتغلب على إيبار بأربعة أهداف دون رد سجل منها هدفين، في الجولة الـ 12 من الليجا.

وبعد هدفيه بالأمس، تخطى بنزيما رقم بوشكاش أسطورة ريال مدريد في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي.

وسجل المهاجم صاحب الـ 31 عاماً، منذ 41 هدفاً وصنع 13 تقريباً في آخر موسمين تقريباً منذ رحيل رونالدو.

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على الجانب الآخر، سجل رونالدو 34 هدفاً وصنع 12 مع يوفنتوس، ووفقاً للإحصائيات هذه أرقام أقل بكثير من أرقامه مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن بنزيما، سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة، حتى الآن في 11 مباراة خاضها في الليجا.