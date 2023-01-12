بنزيما وصلاح وحضور سعودي .. فيفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل في 2022

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن أسماء المرشحين للحصول على جوائز الأفضل من الرجال والسيدات لعام 2022.

الجماهير يمكنها المشاركة الآن في عملية التصويت المفتوح لاختيار الفائزين، حيث تشمل الجوائز الفردية المرموقة جائزة أفضل لاعب ولاعبة على مستوى العالم، والتي حصل عليها كل من روبرت ليفاندوفسكي وأليكسيا بوتياس العام الماضي.

وهناك جوائز أخرى للمدربين والمدربات وكذلك الجمهور الأفضل وأجمل هدف والحارس صاحب المستوى الأفضل للعام الماضي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في الحفل السنوي للفيفا الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن، إلا أنّ الإعلان عن القوائم النهائية سوف يكون يوم الإثنين 6 فبراير 2023.

ونستعرض معًا قائمة المرشحين بمختلف جوائز الأفضل..

اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل من فيفا هذا العام:

جوليان ألفاريز

جود بيلينجهام

كريم بنزيما

كيفين دي بروينه

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

روبرت ليفاندوفسكي

ساديو ماني

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

لوكا مودريتش

نيمار

محمد صلاح

فينيسيوس جونيور

اللاعبات المرشحات لجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي:

أيتانا بونماتي

ديبينيا

جيسي فليمينج

أدا هيجربرج

سام كير

بيث ميد

فيفيان مييديما

أليكس مورجان

لينا أوبردورف

أليكساندرا بوب

أليكسيا بوتياس

ويندي رونار

كيرا والش

ليا ويليامسون

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في 2022:

كارلو أنشيلوتي

ديدييه ديشان

بيب جوارديولا

وليد الركراكي

ليونيل سكالوني

المرشحات لجائزة أفضل مدربة:

سونيا بومباستور

إيما هايس

بيف بريستمان

بيا سوندهاجه

مارتينا فوس تيكلنبرج

سارينا فيمان

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى :

أليسون بيكر

ياسين بونو

تيبو كورتوا

إيدرسون

إيميليانو مارتينيز

المرشحات لأفضل حارسة مرمى:

كريستيان إندلر

آن كاترين برجر

ماري إيربس

ميرله فرومس

أليسا ناير

ساندرا بانيوس جارسيا فياميل

وأما عن جائزة بوشكاش لأفضل هدف يتنافس عليها كل من:

ماريو بالوتيلِّي

أماندين هنري

تيو هيرنانديز

ألو كول

كيليان مبابي

فرانسيسكو جونزاليز ميتيلِّي

مارسين أوليكسي

سلمى بارالويلو

ريتشارليسون

أليسييا روسو

ديميتري باييت

وأخيرًا جائزة المشجع الأفضل:

يتنافس عليها عبد الله السالمي من المملكة العربية السعودية، بعدما قطع مسيرة مدتها 55 يومًا في الصحراء للتواجد في قطر من أجل تشجيع منتخب بلاده في كأس العالم.

الجمهور الأرجنتيني يتواجد كذلك ضمن المرشحين بسبب التواجد الضخم في قطر بالمونديال، بالإضافة الجمهور الياباني الذي أبهر الجميع بسلوكه الراقي بالمساعدة في تنظيف المدرجات بعد كل مباراة.