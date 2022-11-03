بنزيما وسوء النية وشك برشلونة في ديباي .. غياب النجوم قبل كأس العالم ادعاء أم إصابات؟

تشير أصابع الاتهام إلى عدد من اللاعبين مؤخرًا بدعوى تهربهم من أنديتهم من أجل ضمان خوض منافسات كأس العالم 2022.

رغم سخونة الأجواء في البطولات الأوروبية، إلا أنه لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم 2022، الذي يعد استثنائيًا في كل شيء.

إقامة بطولة كأس العالم في قطر فرضت تغييرًا تاريخيًا على المونديال، بداية من إقامة البطولة في بلد عربي، مرورًا بإقامة البطولة في الشتاء للمرة الأولى في تاريخها، وفي منتصف الموسم الكروي العالمي.

كأس العالم 2022، ينطلق في العشرين من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، وهو حدث استثنائي بالطبع.

لكن حقيقة إقامة المونديال بعد أسابيع قليلة من بداية الموسم، تفرض على اللاعبين حرصًا زائدًا على أنفسهم، خوفًا من الغياب عن كأس العالم 2022.

الغياب عن المونديال، خاصة للاعبين يمثلون أهمية خاصة لمنتخبات بلادهم ليس أمرًا مطروحًا بالطبع للنقاش، إلا إذا جاءت إصابة أجبرت أحدهم على الابتعاد، مثل الثنائي الفرنسي نجولو كانتي وبول بوجبا، والألماني تيمو فيرنر، والبرتغالي ديوجو جوتا، وعدد آخر من الأسماء.

ومؤخرًا، ظهرت اتهامات إلى عدد من النجوم بأنهم يتغيبون عن أنديتهم عمدًا، خوفًا من تعرضهم لإصابة في الأسابيع الأخيرة قبل كأس العالم، وهو ما قد يؤدي إلى غيابهم عن مونديال قطر.

كريم بنزيما وسوء النية

خرجت اتهامات مبطنة من الصحافة الموالية لريال مدريد بأن بنزيما يخشى على نفسه، وأنه لا يرغب في المخاطرة قبل كأس العالم، مع تواجده المؤكد في قائمة "الديوك" في مونديال قطر.

بنزيما، وحسب موقع "ترانسفير ماركت" شارك في 58% فقط من الدقائق المتاحة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال منافسات موسم 2022-23، كما أنه لعب 44% من الدقائق المتاحة في دوري أبطال أوروبا.

ومن أصل 19 مباراة خاضها ريال مدريد حتى الآن في كافة المسابقات، فقد غاب بنزيما عن 7 مباريات، بسبب مشاكل عضلية وإرهاق.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رفض بشكل قاطع اتهام بنزيما بالتخاذل، خاصة وأن اللاعب الحاصل مؤخرًا على الكرة الذهبية كان دائمًا مثالًا في الالتزام مع النادي الملكي.

أنشيلوتي قال قبل مواجهة سلتيك الاسكتلندي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عن غياب بنزيما: "بنزيما لم يلعب لأنه ليس على ما يرام وتعرض لإصابة، هو ليس طفلًا وعمره 34 سنة ويعتني بنفسه ويجب أن يكون حذرًا".

وعن غياب اللاعب بسبب كأس العالم قال أنشيلوتي:"هذا الاعتقاد يعكس سوء النية، سيكون في قائمة المباراة لو تحسن وتعافى من الإصابة".

برشلونة والشك في ديباي!

أثارت عملية تعافي الهولندي ممفيس ديباي الكثير من الشكوك لدى نادي برشلونة الإسباني من أن اللاعب يؤجل عودته إلى الملاعب حتى يكون جاهزًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب هولندا.

ديباي تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليسرى في أواخر سبتمبر الماضي، أثناء مشاركته مع منتخب هولندا، وكشفت الخدمات الطبية في برشلونة حينها أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة إلى أربعة أسابيع للعودة.

لكن الآن، وبعد مرور خمسة أسابيع بالفعل، فإن برشلونة لا يعلم حتى اللحظة موعد عودة ديباي للمشاركة مع الفريق.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن هناك شكوكًا لدى برشلونة من أن ديباي يؤخر عودته خوفًا من تعرضه لانتكاسة ستغلق أبواب منتخب هولندا أمامه في كأس العالم 2022.

أنخيل دي ماريا

من اللاعبين المتهمين بطريقة أو بأخرى بتعمد الغياب من أجل اللحاق بكأس العالم هو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس الإيطالي.

دي ماريا يعاني من سلسلة إصابات منذ انضمامه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، حيث لعب 17% فقط من الدقائق المتاحة في الدوري الإيطالي، و27% من الدقائق المتاحة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

ومن أصل 18 مباراة لعبها يوفنتوس في كافة المسابقات، شارك الجناح الأرجنتيني في سبع مباريات، ولم يلعب أي دقيقة مع "السيدة العجوز" منذ بداية أكتوبر الماضي.

روميلو لوكاكو

انتكاسة تلو الأخرى، وغياب مستمر تقريبًا منذ بداية الموسم، هذا هو حال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع إنتر الإيطالي.

لوكاكو عاد إلى إنتر بعد موسم مخيب مع تشيلسي الإنجليزي، على أمل استعادة أفضل مستوياته، لكن المهاجم البلجيكي لم يلعب سوى خمس مباريات فقط منذ بداية الموسم.

لوكاكو لعب 23% فقط من الدقائق المتاحة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 1% من الدقائق المتاحة في دوري أبطال أوروبا.

وبالتأكيد يرغب لوكاكو في خوض كأس العالم، لكن ما إذا استمرت إصابته فقد لا يتواجد في قائمة المدرب روبيرتو مارتينيز.

خلاصة القول

من المؤكد أنه لا يوجد لاعب يحب الغياب عن الملاعب، حتى لو كان في ذلك مخاطرة بأن يتعرض لإصابة تعرضه للغياب عن كأس العالم.

لكن الإصابات الكثيرة والمفاجئة التي تعرض لها عدد من النجوم منذ بداية الموسم الحالي فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات.

غياب النجوم الآن عن أنديتهم بداعي الإصابة طبيعي في ظل حالة الضغط المذهلة الواقعة على جميع الأندية.

لكن إذا ما شاهدنا بعض هذه الأسماء في كامل جاهزيتها خلال منافسات كأس العالم 2022، فإن الأمر سيتخطى حاجز التكهنات ويصبح حقيقة.