بنزيما: هازارد كان عظيماً في تشيلسي ولكن

هازارد عاد للتسجيل أمام ألافيس

تحدث نجم ريال مدريد كريم بنزيما عقب الانتصار على ديبورتيفو ألافيس في الليجا وعلق على تألق زميله إيدين هازارد وعودته لهز الشباك.

ريال مدريد فاز على المضيف ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وشهدت المباراة مشاركة هازارد أساسياً وتسجيله لهدف وصناعته لآخر لبنزيما.

وعن ذلك قال الهداف الفرنسي مع "موفيستار": "في تشيلسي كان لاعباً عظيماً ولكن الآن هو في مدريد وعليه كتابة قصة جديدة، أراه في حالة طيبة وسيساعدنا".

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وأكمل: "المباراة كانت جيدة لاستعادة الثقة، يجب أن نستمر في العمل مثل الماضي بعد الأسبوع الصعب الذي مرينا به".

واستمر بنزيما: "نعمل كل يوم على تحسين صناعة الفرص وتسجيل الأهداف وكنا نعرف أنها ستأتي، أحمل الفريق على كاهلي ودائماً أريد المساعدة، كل اللاعبين كذلك".

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وحول سباق الليجا: "نركز فقط في أنفسنا، هناك عديد المباريات بعد لتُلعب في الفترة المقبلة".

الانتصار عزز مركز النادي الملكي في وصافة الليجا، بفارق أربع نقاط عن المتصدر أتلتيكو، والذي يملك مباراتين أقل عن جاره المدريدي.