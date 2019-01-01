بنزيما معرض للسجن بعد رفض استئنافه بشأن قضية ابتزاز فالبوينا

بعد موسمه المميز مع ريال مدريد.. كريم بنزيما يعود لدوامة القضاء الفرنسي

رفضت المحكمة العليا الفرنسية الاستئناف الذي تقدم به كريم بنزيما نجم ريال مدريد بخصوص اتهامه بالابتزاز الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا.

وكان فالبوينا قد تقدم بشكوى قضائية ضد كريم بنزيما في عام 2015 بسبب ابتزاز نجم ريال مدريد له بمقطع جنسي من أجل الحصول على 30 ألف يورو.

وكان محامي بنزيما قد تدخل وطعن في الأدلة المقدمة ضد موكله لأن أحد رجال الشرطة قد تدخل في الثضية وأوهم المتهمين بأنه وسيط فالبوينا.

وبعد رفض الاستئناف، باتت الأدلة في القضية المتهم فيها كريم بنزيما وصديقيه قانونية، وهو ما قد يؤدي لمحاكمة نجم ريال مدريد بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز.

وكان صديقي بنزيما كريم زناتي ويونس حواس قد وسطا بنزيما لإقناع فالبوينا بدفع الأموال المطلوبة مقابل إطلاق سراح الشريط الجنسي، وذلك حسب الأدلة المقدمة والتي ينفيها تمامًا نجم ريال مدريد.

وحسب صحيفة لو باريزيان فإن بنزيما الآن بات مهددًا بالسجن بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به، حيث ستنطبق عليه عقوبة الابتزاز في مواد القانون الفرنسي.

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يذكر أن كريم بنزيما قد حقق انطلاقة مميزة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حتى الآن، حيث سجل 15 هدفًا كهداف للفريق.