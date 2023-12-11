بنزيما: لست راضٍ .. وجاياردو يُحذر من أوكلاند ويكشف التحدي الأصعب في الاتحاد

المؤتمر الصحفي الخاص بالاتحاد قبل مونديال الأندية

حذر مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد من الاستهانة بفريق أوكلاند سيتي الذي سيُواجهه الفريق في افتتاح كأس العالم للأندية مساء غدٍ الثلاثاء.

المدرب الذي وصل الاتحاد مؤخرًا بعد إقالة نونو سانتو أكد أن التحديات كبيرة في النادي السعودي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر كان الإصابات العديدة التي تضرب الفريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح المونديال، كما نقل حساب فيفا الخاص بالبطولة عبر منصة إكس "نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الغد، أوكلاند فريق لا يستهان به، سعيد بخوض هذه التجربة وبالحماسة العالية، سندخل بثقة وإصرار للانتصار غدًا".

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أضاف "التحديات كبيرة، هناك الكثير من الإصابات منذ قدومي وهناك لاعبين عادوا من الإصابات، استطعنا إحراز نجاحات جيدة باستثناء آخر مواجهة، ولكن نحن نعرف ضرورة تعافي الفريق، غدًا سوف ننظر للمواجهة بشكل مختلف ونقرر التكتيك والأسلوب المناسب".

أتم المدرب بالإشادة بالمهاجم كريم بنزيما والتأكيد على رغبته صناعة المعجزة مع الاتحاد.

من جانبه، أكد بنزيما عدم رضاه عما يُقدمه الاتحاد في دوري روشن السعودي، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي "لست راضٍ عما نقدمه في الدوري ولكن هذه كرة القدم، نحاول أن نلعب معًا .. رسالتي للمشجعين بأننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق كأس العالم لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا".

أضاف "تجربة جديدة ومختلفة، كل شيء متوقع في أرض الملعب، سنواجه فريق قوي، نحن مستعدون للمواجهة والأهم الاستمتاع بطموحات عالية، سنلعب كل مواجهة بعقلية قد تكون آخر مواجهة لذلك سنعمل للانتصار".