بنزيما لا يعجبه؟ أنشيلوتي عن خوسيلو: أحب المهاجمين الذين يحرزون الأهداف!

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يريد استباق أي أحداث

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني، تطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي للعديد من الأمور الخاصة بفريقه، كما تطرق إلى تفاصيل تخص مستقبله وبعضًا من لاعبيه.

وقال أنشيلوتي: "لقد فزت بعشرة ألقاب في 4 سنوات بريال مدريد، لو كان الأمر بيدي لوقعت عقدًا جديدًا، ليس أنا فقط، بل النادي أعتقد أنه سيفعل ذلك".

كما تناول أنشيلوتي وضعية لاعبه فينيسيوس جونيور، وإمكانية مشاركته في مباراة إشبيلية مؤكدًا أنه لن يكون في الملعب ولكن "لأسباب رياضية".

وأضاف: "لم يسافر لأنه لا يستطيع اللعب، كانت لديه إمكانية السفر لكن ركبته لا تزال تضايقه وأتمنى أن يستطيع اللعب في الجولة الأخيرة".

وأكد أنشيلوتي أن هناك العديد من الأسباب لخسارة لقب الدوري الإسباني منها عدم القدرة على العودة بأعلى مستوى عقب كأس العالم، واحتياج الفريق لبعض التدعيمات "التي ستجري الموسم المقبل" خصوصًا العمل على ضم مهاجم لدى مواجهته باسم "خوسيلو" وأشار قائلًا: "سوف نفعل ما يتعين علينا فعله، لا تقلقوا".

وأردف: "حقًا أحب خوسيلو، وموراتا، وأسباس، المهاجمين الذين يستطيعون أن يحرزوا الأهداف!".

كما تناول انشيلوتي موقف لاعبه إيدين هازارد من المشاركة في مباراة إشبيلية متهكمًا: "ما يلفت انتباهي هو عدم قدرتكم على الصبر ليوم غد، لم أقم أبدًا بنشر تشكيلي قبل المباراة بيوم واحد".. وتناول أيضًا مستقبل البلجيكي في ريال مدريد قائلًا: "إذا لم يكن سعيدًا فعليه أن يجد طريقة مع النادي للرحيل".