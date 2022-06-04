بنزيما لا يريد إفساد موسمه المذهل.. خطوة قضائية مهمة في أزمة فالبوينا

قضية الشريط الجنسي أنهكت مهاجم ريال مدريد

لا تزال تفاصيل المشكلة الشهيرة بين كريم بنزيما وماتيو فالبوينا ملء السمع والبصر في فرنسا والعالم، إلا أن الفرنسي يريد وضع حد لهذه المهاترات.

كان قد أدين كريم بنزيما بتهم التواطؤ مع مبتزين لزميله السابق في المنتخب الفرنسي، وعوقب بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

بعدها استأنف كريم بنزيما ضد الحكم الصادر ضده، وهو الأمر الذي يبدو أن بنزيما لا يريد أن يكمل إجراءاته في الوقت الراهن.

محامي بنزيما هيوج فيجيه، قال في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن نجم ريال مدريد أسقط الاستئناف لأن "هذه العملية أنهكته" على حد تعبيره.

وأضاف: "هذا الانسحاب يؤيد حكم الإدانة، إنها حقيقة قضائية، لكنها ليست حقيقة على أرض الواقع".

وأكد: "كريم بنزيما سيؤكد دائما براءته في هذه القضية ولم يرغب أبدا في المشاركة في عملية ابتزاز ضد ماتيو فالبوينا".

وكان قد ظهر للنور في 2015 مبتزون في فرنسا هددوا ماتيو فالبوينا لاعب منتخب فرنسا آنذاك بإصدار شريط جنسي يظهر فيه فالبوينا، الذي قال إن كريم بنزيما أصر عليه بإلحاح كي يقابل شخصًا من المفترض أنه يعمل كوسيط لدى المبتزين.

إجراءات التقاضي التي اتخذت بدأت من هنا، وحوكم بنزيما غيابيًا بعدما وصف الأمر برمته بأنه "حفل تنكري" ما تسبب في إصدار حكم بالحبس ضده.

بنزيما يعيش لحظات رائعة في مسيرته ولا يبدو مستعدًا لتعكيرها بعدم التركيز إلا في كرة القدم، الفرنسي يستعد لجائزة أفضل لاعب في العالم التي ستقدم له بشكل مرجح بعد موسم مذهل.

اقرأ أيضًا..

ريال مدريد يتدخل لتعطيل انتقال بوجبا إلى يوفنتوس

"لا يمكن لأحد قول لا لريال مدريد"

أخبار برشلونة: بيكيه لا يفكر في الرحيل وآرسنال يحاول الحصول على ديباي