بنزيما أمام الهلال .. بضاعة أتلفها العمر، ولهذا بالتحديد فرط فيه ريال مدريد!

كريم بنزيما لم يقدم أفضل ما لديه في خروج الاتحاد من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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حقق الهلال الفوز على نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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الفوز جاء ليأخذ الهلال إلى دور نصف النهائي ليواجه الشرطة الفائز من مواجهة الشباب والوحدة والتي تقام مساء يوم الأحد، على أن يلعب الفائز في نصف النهائي أمام أحد فرق الشرطة العراقي أو الرجاء المغربي أو النصر في النهائي بعد أيام.

وشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا إلى صفوف الاتحاد في المباراة بشكل أساسي، بجوار مجموعة أخرى من صفقات الفريق.

ماذا قدم كريم بنزيما ضد الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؟

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ظهر كريم بنزيما باهتًا ومشتتًا أمام الهلال، على عكس ما كان عليه في أول ثلاث مواجهات له مع الاتحاد أمام الترجي والصفاقسي والشرطة، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا في إجمالي 184 دقيقة شاركهم.

النجم الفرنسي شبه اختفى على المستوى الهجومي، ولم يجد الحلول التي سعى الاتحاد لإيجادها بالحصول على خدماته في سوق الانتقالات.

مر بنزيما من دفاعات الهلال مرة واحدة فقط خلال الشوط الأول، ومرر الكرة عرضية في منطقة الجزاء لكنها لم تجد من يتعامل معها بشكل جيد.

وحتى الفرصة السانحة التي ظهرت له من خلال ركلة الجزاء أهدرها بشكل محبط في وقت كان يستطيع فيه الاتحاد أن يعود للمباراة من جديد.

ودفاعيًا لم تكن تغطية بنزيما هي الأفضل في الهدف الأول الذي سجله الهلال من رأسية للصربي ميلينكوفيتش سافيتش، بالرغم من أن تمركز الفرنسي كان أقرب للكرة من خصمه.

لهذا السبب فرط فيه ريال مدريد!

ربما ظن الاتحاد أنه بالتوقيع مع كريم بنزيما إنهم قاموا بالتوقيع مع اللاعب نفسه الذي كان عليه قبل عامين، حينما كان حاضرًا في كل مناسبة ويقدم كل ما لديه وينقذ ريال مدريد مرارًا وتكرارًا.

لكن الأمر ليس هكذا وإلا ما كان الملكي الإسباني قد فرط فيه، بنزيما تراجع بكل تأكيد، وظهر هذا في الموسم الماضي، ما بين الإصابات والظهور بشكل باهت في مواجهة خصوم عدة.

النجم الفرنسي لا يستطيع في كل مباراة أن يكون الحل وحده دون الغوث ممن حوله، ولقد شاهدنا ذلك بشكل واضح في الكرة التي توغل فيها ولعبها عرضية ولم يتم التعامل معها بشكل جيد في الشوط الأول.

بيت القصيد

بنزيما قد يكون في حاجة إلى المزيد من المساعدة ليخرج أفضل ما لديه، لكن مهما قدم النجم الفرنسي فلن يعود أبدًا لما كان عليه قبل عامين.

لا يمكن أن نعكس عقارب الساعة والعمر هو أمر لا يمكن التحكم في تقدمه، بنزيما يجب أن يحظى بالمزيد من الدعم داخل الملعب حتى يقدم لمحات مما كان عليه في ريال مدريد.

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