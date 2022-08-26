"بنزيما المرشح الوحيد للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم"

كرة القدم محظوظة بوجود كريم بنزيما

أشاد إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، بمهاجم الفريق كريم بنزيما والذي حصل يوم أمس الخميس على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذا العام،

وقال بوتراجينيو في تصريحات لراديو "كادينا سير": "إنه بالنسبة لكرة القدم من حسن الحظ أن هناك لاعبين مثل بنزيما".

وأضاف أنه يأمل أن يفوز بالكرة الذهبية لأنه يعتبر أنه المرشح الوحيد من وجهة نظره.

بوتراجينيو يشيد بقادة أنشيلوتي ويتحدث عن سحر جماهير البرنابيو

كما أشاد بوتراجينيو بعمل المدرب كارلو أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد قائلًا: "يدير مجموعة رائعة من اللاعبين الموهوبين، مع مزيج من الخبرة والشباب، قادنا إلى موسم ناجح للغاية ويستحق الحصول على جائزة مدرب العام".

وأشار لاعب ريال مدريد السابق أن الجمهور في ملعب سانتياجو برنابيو لعب دورًا أساسيًا في تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ النادي.

وحلل بوتراجينيو وقع ريال مدريد في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا رفقة كلّا من لايبزيج الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وسلتيك الأسكتلندي قائلًا: " هذا هو دوري أبطال أوروبا، سيكون هناك 6 مباريات صعبة للغاية لكننا متحمسون للغاية".