بند غريب في العقد .. صديقة إندريك تمنعه من صداقة الفتيات بلعبة GTA

صديقة نجم ريال مدريد القادم تضع شروطًا غريبة في عقد علاقتهما

وضعت جابرييلي ميراندا صديقة النجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب ريال مدريد الجديد، بندًا غريبًا في عقد العلاقة المبرم بينهما، يتعلق بلعبة GTA.

وكشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، عن أن العقد المبرم بين إندريك وصديقته، ينص على بند غريب، يتعلق بعادته في لعب GTA V عبر الإنترنت، يمنعه من الحصول على صديقة افتراضية.

وأضافت الصحيفة أنه عندما سئلت ميراندا حول السماح لإندريك أن يكون له صديقة في GTA RP، ردت قائلة: "أبدًا أبدًا".

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كما أن هناك شروط في مدرجة في العقد، تمنع نجم ريال مدريد القادم من التعليق على حسابات إنستجرام الخاصة بالفتيات الأخريات، وذلك من أجل أن تكون العلاقة مبنية على الاحترام والتفاهم والمودة.

وكان إندريك قد احتفل بهدفه مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا ضد كولومبيا، في بطولة أقيمت استعدادًا للأولمبياد، عن طريق رفع صورة له مع ميراندا، لتنشرها صديقته معلقة عليها: "الرحلة الأولى معًا"، ليرد نجم الريال القادم: "أنا في حالة حب".