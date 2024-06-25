بند بإعادة الشراء.. لاعب ريال مدريد يرحل إلى الدوري الإيطالي!

هل يستعيده النادي الملكي؟

توصل نادي نابولي إلى اتفاق مبدئي مع ريال مدريد، من أجل إتمام التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن "نابولي وريال مدريد توصلا بالفعل إلى اتفاق مبدئي بشأن رافا مارين".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سيستغرق توقيع الصفقة بضعة أيام، حيث سيتضمن هيكل الصفقة بند إعادة الشراء، سيوقع رافا مارين عقده طويل الأمد في الأيام المقبلة".

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن رسوم الصفقة تقدر بنحو 10 ملايين يورو، لكن النادي الملكي سيكون لديه شرط في العقد يسمح بإعادة الشراء مرة أخرى مقابل 25 مليون يورو في صيف 2026، وترتفع إلى 35 مليونًا في يونيو 2027.

يشار إلى أن قلب الدفاع الإسباني صاحب الـ22 عامًا لعب مع ألافيس على سبيل الإعارة من ريال مدريد الموسم الماضي، وشارك في معظم مباريات الفريق وقدم أداءً مميزًا.