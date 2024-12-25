بند الموسم الرابع.. برشلونة يحدد الموعد الحاسم لمصير روبرت ليفاندوفسكي!

لا يقدم البولندي أفضل المستويات في الآونة الأخيرة

يريد برشلونة حسم خيارات مركز المهاجم للموسم المقبل في أقرب وقت ممكن، حيث تم فتح النقاش بين أروقة البلوجرانا حول مستقبل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

على الرغم من أن برشلونة واضح في أنه سيحترم القرار الذي يتخذه المهاجم، فإن خطة البولندي هي البقاء لموسم واحد آخر على الأقل في النادي، وفقًا لصحيفة "سبورت".

بعد إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، سيتحدث النادي واللاعب للتصديق على استمرارية المهاجم الهداف الذي يعد مفتاحًا من مفاتيح التشكيلة بالنسبة للمدرب هانزي فليك، رغم ترنح مستواه مؤخرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد وقع ليفاندوفسكي مع برشلونة لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع اعتمادًا على عدد المباريات التي يخوضها، تفعيل هذا البند واضح بالنسبة لبرشلونة، سيحسم تمامًا في شهر فبراير حيث يتعين على البولندي لعب 60٪ من المباريات على الأقل، وسينتظر برشلونة أيضًا تقييم جاهزيته من الناحية البدنية.

يعتقد جزء من مجلس إدارة برشلونة - وفقًا للمصدر ذاته - أنه من الضروري الاستعداد للمستقبل بضم مهاجم على أعلى مستوى - اسما إرلينج هالاند وفيكتور جيوكيريس - هما الأبرز حاليًا، أيًا كان قرار ليفاندوفسكي وبرشلونة بتمديد العلاقة التعاقدية من عدمه.