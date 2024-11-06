الانتصارات تتوالى .. بنجامين ميندي يحصل على "حكم قضائي" ضد مانشستر سيتي بعد البراءة من الاغتصاب

تصرف مانشستر سيتي "غير قانوني" حسب الحكم القضائي..

حصل النجم الفرنسي بنجامين ميندي، ظهير أيسر الفريق المحلي لوريان، على "حكم قضائي" ضد ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ميندي البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2017، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ57.5 مليون يورو تقريبًا؛ قبل أن يتم فسخ عقده في 2023، على خلفية قضايا الاغتصاب التي اتُهِم اللاعب فيها.

وكان قد تم القبض على ميندي في أغسطس 2021، بعد اتهامه في عديد القضايا المتعلقة بـ"الاغتصاب" و"محاولة الاغتصاب"، قبل أن يُفرج عنه في يناير 2022 بـ"كفالة"، وحتى تبرئته بشكل نهائي في مطلع عام 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، حكمت قاضية العمل البريطانية جوان دنلوب، بـ"حصول" ميندي على أغلب رواتبه غير المدفوعة من نادي مانشستر سيتي؛ بعد أن طالب اللاعب بـ11 مليون جنيه إسترليني، عن الفترة من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2023.

وأكدت دنلوب في حكمها؛ أنه يحق للسيتزنس "حجب" راتب ميندي، عن الفترة التي قضاها في الحجز فقط، والتي بلغت حوالي خمسة أشهر من أصل 22 شهرًا، لم يحصل فيها اللاعب على راتبه.

وأضافت القاضية: "مانشستر سيتي خالف التزاماته التعاقدية، عندما استمر في (حجب) رواتب بنجامين ميندي؛ وذلك بعد خروجه من الحجز"، مشددة على أنه لا يوجد أي بند في العقد بين الطرفين، يعطي النادي الإنجليزي الحق في ذلك.

وطالبت جوان دنلوب بتوصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميندي، بشأن الرواتب المستحقة للاعب عن الفترة التي أعقبت خروجه من الحجز وحتى فسخ العقد؛ وإلا سيتم إقامة جلسة قضائية جديدة، لإصدار حكم بخصوص هذا الأمر.

جدير بالذكر أن ميندي، لعب 75 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في مختلف المسابقات المحلية والقارية؛ مسجلًا هدفين وصانعًا 12 آخرين.