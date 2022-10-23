بناء قد يؤدي للانهيار .. هل يستحق سانتو الاستمرار مع الاتحاد؟

قد تتسبب جماهير الاتحاد في انهيار مشروع سانتو!

أنباء قوية انتشرت منذ أيام، حول اقتراب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من الرحيل عن صفوف الفريق، والعودة إلى الدوري الإنجليزي لتدريب فريقه السابق ولفرهامبتون، وهو الأمر الذي جعل جماهير العميد تقلق على فريقها!

على الرغم من أن نسبة ليست بالكبيرة من جماهير الاتحاد ليست مقتنعة بما يقدمه سانتو مع الفريق، وكانوا يطالبون برحيله، إلا أن النسبة الأكبر مقتنعة بعمل المدرب البرتغالي.

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نتذكر جميعًا ما قدمه سانتو مع فريقه السابق ولفرهامبتون من إنجازات، بعدما قاده للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتلال مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب البرتغالي، بهدف مشروع بناء فريق قادر على تحقيق البطولات، بعدما فشل الفريق في التواجد على منصات التتويج خلال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من أن مصير سانتو أصبح محسومًا بالبقاء، إلا أننا علينا أن نناقش، هل يستحق سانتو الاستمرار أم الرحيل؟

ماذا قدم الاتحاد مع نونو سانتو؟

لم يتذوق نادي الاتحاد طعم الخسارة رفقة نونو سانتو، حيث قاده في 8 مباريات ببطولة دوري روشن للمحترفين، فاز في 5 وتعادل في 3 مواجهات.

سجل نادي الاتحاد 11 هدفًا وتلقى هدفين فقط، ليكون أقوى دفاع في الدوري السعودي للمحترفين، مناصفة مع نادي الشباب المتصدر الذي تلقى هو الآخر هدفين.

وعلى المستوى الفني، ظهر أكثر من لاعب بمستوى رائع، بعد أن تراجع مستواهم الفترة الماضية، ليكونوا هم الأفضل في الفريق خلال الوقت الحالي.

هذا يعني أن هناك عملًا كبيرًا يقوم به سانتو لكي يجعل الفريق جاهزًا لتحقيق النتائج الطيبة، والمنافسة على صدارة الترتيب.

لماذا يوجد جزء من جماهير الاتحاد غاضبة من سانتو؟

الأمر طبيعي جدًا، لأن آخر مدرب يقود الاتحاد قبل سانتو هو الروماني كوزمين كونترا الذي رحل قبل بداية الموسم الحالي بنهاية عقده، وكانت طريقة لعبه هجومية بشكل كبير.

اعتادت جماهير الاتحاد على طريقة اللعب الهجومية، ولكن خرج القليل منهم الذي هاجم كونترا أيضًا على عدم الاهتمام بالجانب الدفاعي، الذي كلف الفريق خسارة عدد من النقاط، كلف الفريق خسارة لقب الدوري.

الوضع الآن تبدل تمامًا، فالبرتغالي سانتو يعتمد على طريقة لعب متوازنة تميل إلى الدفاعية، ولا يندفع هجوميًا، الأمر الذي جعل نسبة كبيرة من الجماهير تهاجم نونو.

وتفاعل جزء من الجماهير الاتحادي مع أخبار احتمالية رحيل نونو سانتو خلال الفترة الحالية للعودة إلى ولفرهامبتون بالترحيب، والبعض كان لديه اعتراض.

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هل يستحق سانتو الرحيل؟

وصلنا إلى الجزء الأهم، فالمدرب البرتغالي "جاء من أجل مشروع ممتد حتى 2024 وليس مدرب لمرحلة مؤقتة" كما قال أنمار الحائلي رئيس الاتحاد.

إذا كان الهدف هو مشروع بناء فريق قادر على العودة إلى منصات التتويج، فبناء أي شيء يحتاج إلى وقت، والاستعجال عليه سيجعل المشروع ينهار سريعًا.

قد يكون الأداء به الكثير من الملاحظات السلبية، ولكن مع الوقت سيتمكن نونو سانتو من التخلص منها، ولكن كل ما يريده هو العمل فقط دون ضغط جماهيري عليه.

والنتائج التي يحققها العميد تحت قيادة المدرب البرتغالي ليست سيئة لكي يطالب أحد برحيله، ومازلنا في بداية الموسم، وسيخوض الفريق معسكرًا في دبي خلال فترة التوقف الحالي، ستجعل نونو سانتو يتعرف أكثر وأكثر على الفريق.

لا يستحق نونو سانتو الرحيل، بل المساندة وخلق جو يساعده على تحقيق أهداف الاتحاد وجماهيره.

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