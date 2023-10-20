بناء على نصيحة بوسكيتس .. تشافي رفض ضم نجم ليفربول إلى برشلونة

بوسكيتس رفض انضمام لاعب ليفربول إلى برشلونة...

كشفت تقارير صحفية، عن تدخل سيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وبرشلونة السابق، ورفضه انضمام لاعب ليفربول، إلى صفوف الفريق الكتالوني في وقت سابق.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، كان يستهدف التعاقد مع لاعب وسط، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واستقر على لاعب ليفربول، قبل أن يتدخل بوسكيتس.

وكان تشافي، يسعى للتعاقد مع آرثر ميلو، لاعب ليفربول في ذلك الوقت، قبل أن يتدخل بوسكيتس، ويقنع تشافي بأن اللاعب البرازيلي، كان يعيش حياة غير منتظمة أثناء فترته في برشلونة، وسيكون قدوة سيئة للاعبين الأصغر سنًا.

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ولعب آرثر لصالح برشلونة، في الفترة من 2018 وحتى 2020 وشارك في 72 مباراة، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش.

وفي سياق متصل، حاول تشافي التعاقد مع ظهير أيمن، ووقع اختياره على بافارد، لاعب منتخب فرنسا، ولكن عثمان ديمبيلي نصحه بعدم التوقيع مع اللاعب، إذ أن بافارد كثيرًا ما يفتعل المشاكل داخل غرفة خلع الملابس.