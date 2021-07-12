بناءً على طلب جارديم .. عرض هائل من الهلال لضم بيريرا

نجم الدوري الإنجليزي مطلوب في الرياض

كشف الصحفي التركي إكرم كونور عن تقديم الهلال لعرض رسمي لنادي وست بروميتش ألبيون للتعاقد مع نجمه البرازيلي ماثيوس بيريرا خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الهلال لم يُتم حتى الآن سوى صفقة أجنبية واحدة حين تعاقد مع موسى ماريجا مجانًا بعد انتهاء عقده مع بورتو، وارتبط النادي بعدد من الأسماء أبرزها لوكاس مورا، وكان قد خسر صراعه مع النصر لضم أندرسون تاليسكا.

كونور أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن تحرك الهلال الرسمي للتعاقد مع بيريرا جاء بطلب من مدربه الجديد ليوناردو جارديم، مشيرًا إلى المفاوضات بدأت بالفعل بين الناديين.

الصحفي المختص بسوق الانتقالات أوضح أن عرض الهلال الأولي وصل إلى 7 ملايين يورو، أي ما يُساوي 31 مليون ريال سعودي تقريبًا، ومما يبدو أنه مرشح للزيادة خاصة في ظل وجود منافسة شرسة على اللاعب مع عدد من الأندية أبرزها ليدز يونايتد.

بيريرا انضم لناديه الإنجليزي الصيف الماضي قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 8 ملايين يورو ويرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2024.

صاحب الـ25 عامًا لعب 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.