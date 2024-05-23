بمن تغدر يا برشلونة؟ تفاصيل العرض التدريبي الذي رفضه تشافي!

المدرب الكتالوني شديد الوفاء لناديه..

في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عدة عن "غدر" قريب من برشلونة تجاه تشافي هيرنانديز، تتكشف تفاصيل أخرى عن وفاء المدرب الكتالوني!.

بعد أسابيع من إعلان رحيله عن برشلونة في يناير الماضي، أتت عروض لتشافي كان من بينها عرض جاد من منتخب كوريا الجنوبية وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

المدرب الإسباني رفض عرض كوريا الجنوبية الذي كان قائمًا على استبدال المدرب الألماني يورجن كلينسمان الذي فشل في تحقيق لقب كأس آسيا 2023.

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تشافي شكر المسؤولين في كوريا الجنوبية، وأوضح أنه يريد تعليق ممارسة التدريب لفترة ليست بالطويلة على ما يبدو، وتلك كانت خطة تشافي قبل أن يعلن برشلونة مجددًا تجديد الثقة فيه.

التقارير تتحدث عن العكس تمامًا حاليًا، في برشلونة يقال إن هانزي فليك يقترب من خلافة تشافي، بدلًا من استبدال مدرب ألماني في كوريا الجنوبية، قد يستبدله مدرب ألماني في برشلونة نفسه!.