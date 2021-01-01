بمناسبة السداسية .. جوارديولا يستعين بميسي لتهنئة بايرن ميونخ

ليست السداسية الأولى في التاريخ

حرص بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على تهنئة ناديه السابق بايرن ميونخ بالحصول على كأس العالم للأندية.

بايرن نجح في الفوز بمونديال الأندية ليكمل السداسية التاريخية له، بعد التغلب على تيجريس بهدف دون رد، أحرزه يوشوا كيميش.

وقال المدرب الإسباني في رسالة عبر موقع "تويتر:"تهنئة كبيرة لعائلة بايرن ميونخ بعد هذا النجاح الكبير والفوز بكأس العالم للأندية".

وأضاف:"أشعر بالفخر الشديد تجاه هذا الإنجاز بعد حصول الفريق على السداسية، وأريد تهنئة اللاعبين والمدرب هانز فليك وجهازه الفني".

وتابع:"أود أن أقول لفليك أن بايرن هو الفريق الثاني الذي يحصل على السداسية، برشلونة سبق أن حصل عليها، لذلك يمكنني دعوة ميسي ونلعب معًا على اللقب السابع".

جدير بالذكر أن برشلونة سبق أن حصل على السداسية التاريخية تحت قيادة جوارديولا، خلال فترة عمله بالنادي الكتالوني في 2009.

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وكان بيب قد حصل بنفسه على كأس العالم للأندية مع بايرن في موسم 2013/2014، وحقق السوبر الأوروبي و3 بطولات دوري ألماني.