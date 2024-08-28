بمشاركة يامال.. سر احتفال داني أولمو الأول مع برشلونة

ماذا فعل النجم الإسباني؟

سجل داني أولمو ظهورًا مثاليًا في أول مشاركة له مع برشلونة، بعد انتقاله قادمًا من لايبزيج في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وفشل البارسا في تسجيل عقد أولمو بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، ما أبعده عن أول جولتين في الدوري الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو.

وبعد تسجيل عقده، شارك أولمو كبديل أمام رايو فاييكانو بالجولة الثالثة وتمكن من إحراز هدف الفوز للفريق الكتالوني في الدقيقة 82.

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عقب الهدف، احتفل أولمو على طريقته المعتادة (مع لايبزيج ومنتخب إسبانيا)، لكنه كان هذه المرة بقميص برشلونة، حيث شاركه الاحتفال (الإشارة باليد إلى المعصم "الساعة") صاحب التمريرة الحاسمة لامين يامال.

ويأتي الاحتفال، الذي يحمل اسم "Dame Time"، تكريمًا للاعب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين داميان ليلارد، نجم ميلووكي باكس الذي اعتاد تسجيل الرميات في اللحظات الحاسمة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة)، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يهدر أي نقاط في المسابقة حتى الآن.