بمشاركة ميسي .. ماسكيرانو يكشف عن مفاجأة مدوية في أولمبياد باريس

هل يفعلها ميسي؟!

كشف خافيير ماسكيرانو المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن مفاجأة غير متوقعة قد تحدث في مشاركة فريقه بأولمبياد باريس 2024.

نجم برشلونة ومنتخب التانجو السابق يعمل حاليًا كمدرب للأرجنتين تحت 23 سنة، ويستعد لخوض تصفيات الأولمبياد في الفترة من 21 يناير الجاري إلى 2 فبراير.

وقال ماسكيرانو في تصريحات مع شبكة راديو "دي إسبورتس":"إذا سارت الأمور على ما يُرام في فترة ما قبل الأولمبياد، آمل أن يتمكن سكالوني من قيادة الفريق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس".

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وبجانب الأمنية غير المتوقعة بتولي سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتين الأول للمهمة بدلًا منه، كشف ماسكيرانو كذلك عن رغبته في رؤية ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا بالبطولة.

وواصل صاحب الـ39 سنة حديثه:"لقد حصل ليو وأنخيل على إمكانية الاختيار، لو أرادا المشاركة فيمكنهما القيام بذلك، أتفهم أن دي ماريا أعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا، ولكن الأولمبياد قد يكون نهاية جيدة أيضًا لمسيرته".

يذكر أن الأرجنتين سبق لها الحصول على ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد، الأولى كانت في أثينا 2004 والثانية في بكين 2008 وماسكيرانو كان حاضرًا في البطولتين.