بمساعدة رونالدو.. يونايتد يحاول إغراء زيدان لخلافة سولشاير

يكثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جهوده في الوقت الراهن لمحاولة إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بمهمة قيادة الفريق فنيًا، ليحل محل النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويتزايد الضغط على سولشاير في الوقت الراهن الذي يحتل يونايتد تحت قيادته المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد الهزيمة المدوية أمام غريمه ليفربول بنتيجة 5-0 على ملعب أولد ترافورد، ثم الخسارة أمام جاره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

ورغم عدم وجود تغيير إداري وشيك في مانشستر يونايتد، بعد أن نجا سولشاير على ما يبدو من عاصفة الانتقادات الأخيرة، إلا أن وظيفة النرويجي لا تزال معلقة بخيط رفيع.

لماذا يرغب يونايتد في زيدان وما هو رد الفرنسي؟

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية تؤكد أن مانشستر يونايتد يعمل حاليًا على محاولة إقناع زيدان لتولي تدريب الفريق بدلًا من سولشاير.

زيدان، 49 عامًا، لا يتولى تدريب أي فريق في الوقت الحالي، وذلك منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي، ليضع حدًا لفترته الثانية مع الفريق الملكي.

وخلال فترتين مع ريال مدريد، حقق زيدان سجلًا مثيرًا للإعجاب كمدرب، حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني.

وتشير الصحيفة الإنجليزية إلى أن زيدان لا يزال غير مقتنع بأن العمل في مانشستر يونايتد هي الوظيفة المناسبة له في الوقت الحالي.

كيف سيحاول مانشستر يونايتد إغراء زيدان؟

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يرى أن العلاقة التي تربط بين زيدان والبرتغالي كريستيانو رونالدو قد تكون عاملًا مساعدًا في إقناع الفرنسي بأن "أولد ترافورد" هو المكان المناسب.

وإلى جانب رونالدو، فإن وجود الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد السابق في مانشستر يونايتد، والذي جلبه زيدان من الأساس إلى ريال مدريد، سيكون عامل إغراء آخر.

من هم المدربون المرشحون لخلافة سولشاير في يونايتد؟

مانشستر يونايتد كان يرغب في مناقشة مستقبل سولشاير في تدريب الفريق في ديسمبر المقبل، على الرغم من وجود شكوك مستمرة حول مستقبله منذ الخسارة المهينة أمام ليفربول.

وكشفت تقارير سابقة أن مانشستر يونايتد وضع قائمة تضم أربعة مدربين ليحلوا محل النرويجي.

وضمت القائمة إلى جانب زيدان، أسماء أنطونيو كونتي، وإريك تين هاج، وبراندن رودجرز.

ورغم اهتمام كونتي بتدريب يونايتد إلا أنه لم ينتظر حتى تصبح الوظيفة متاحة، حيث انتهز فرصة تدريب توتنهام بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو.

فيما يعتبر رودجرز، مدرب ليستر سيتي، هو المرشح المفضل إذا رحل سولشاير، على الرغم من وجود مخاوف بشأن ارتباطه بنادي ليفربول، الذي كان يدربه من 2012 إلى 2015.

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