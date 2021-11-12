بمبلغ ضخم .. برشلونة يتلقى عرضًا سعوديًا لرعاية القميص

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي برشلونة الإسباني، قد تلقى عرضًا سعوديًا مغريًا، من أجل رعاية قميصه خلال السنوات القادمة، بعد أن اقترب عقد الرعاية الحالي.

صندوق الاستثمارات السعودي يسعى خلال الفترة القادمة، لزيادة استثماراته في كرة القدم العالمية، وذلك بعد الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أنه لا توجد مفاوضات رسمية خلال الوقت الحالي، من أجل استبدال "Rakuten" الشركة الموجود اسمها حاليًا على قميص برشلونة، والتي ينتهي عقدها في صيف 2022.

الصحيفة أكدت على أن هناك حديث خلال الوقت الحالي بين صندوق الاستثمار السعودي المملوك من جانب الحكومة السعودية، ومسؤولي نادي برشلونة للحصول على رعاية القميص.

وأضافت أن صندوق الاستثمارات السعودي مستعد لدفع مبلغ ضخم من أجل الحصول على حقوق الرعاية، وصلت إلى 100 مليون يورو لنادي برشلونة.

وفي نفس السياق، يمتلك نادي برشلونة خلال الوقت الحالي أكثر من عرض على الطاولة، وسيتم النظر فيها خلال أقرب وقت ممكن، للاستقرار على أفضل العروض للنادي الإسباني.

ويريد نادي برشلونة الاستقرار على الشعار الذي سيكون متواجدًا على قميص الفريق بالموسم القادم خلال أقرب وقت، بهدف تحديد تصميمه مع الشركة المسؤولة.

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ويريد برشلونة الحصول على عرض يُدخل للنادي أكثر من 55 مليون يورو، وهو قيمة عقد عقد "Rakuten" الشركة الحالية، قبل أن يتم تخفيضه إلى 30 مليون يورو بعد جائحة كورونا التي تأثر بها العالم.