بليند يسجل أول "هاتريك" في مسيرته

سحق أياكس ضيفه جرافشاب بثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الهولندي.

قائمة المسجلين الطويلة تبدأ بدوسان تاديتش في الدقيقة 18، بصناعة المغربي حكيم زياش، بينما أتى الهدف الثاني بواسطة مغربي آخر هو نصير مزراوي في الدقيقة 25. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

من هنا كان الهاتريك سيد الموقف، حيث سجل زياش أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و62 و69، الثالث والرابع والسادس على الترتيب.

Daley Blind has scored the first senior hat-trick of his career.

65’: ⚽️ Blind

74’: ⚽️ Blind

90’: ⚽️ Blind