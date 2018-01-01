بليند يسجل أول "هاتريك" في مسيرته
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سحق أياكس ضيفه جرافشاب بثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الهولندي.
قائمة المسجلين الطويلة تبدأ بدوسان تاديتش في الدقيقة 18، بصناعة المغربي حكيم زياش، بينما أتى الهدف الثاني بواسطة مغربي آخر هو نصير مزراوي في الدقيقة 25.
من هنا كان الهاتريك سيد الموقف، حيث سجل زياش أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و62 و69، الثالث والرابع والسادس على الترتيب.
Daley Blind has scored the first senior hat-trick of his career.65’: ⚽️ Blind74’: ⚽️ Blind90’: ⚽️ BlindHakim Ziyech also scored a hat-trick in Ajax’s 8-0 win. pic.twitter.com/OrF0m5l7rN— Squawka Football (@Squawka) December 16, 2018
لكن من أكمل الاهداف كان ضيفاً غير متوقع هو المدافع دالي بليند، والذي سجل بقية الأهداف في الدقائق 65 و75 و90.
كان ذلك هو أول هاتريك في مسيرة اللاعب الهولندي البالغ من العمر 28 عاماً، والعائد لتوه إلى بلاده قادماً من مانشستر يونايتد الصيف الماضي.