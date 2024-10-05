صفقة قصيرة الأجل .. روني يخطف "طريد الدوري السعودي" لإنقاذ مسيرته في إنجلترا!

بليموث في مأزق..

أعلن نادي بليموث الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب"، تعاقده مع المهاجم الجامايكي أندري جراي، لاعب الرياض السعودي السابق.

وانضم المهاجم السابق لنادي برينتفورد وبيرنلي وواتفورد، إلى فريق بليموث الذي يقوده أسطورة كرة القدم الإنجليزية وأين روني، في صفقة انتقال حر وقصيرة الأجل (حتى يناير 2025).

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وكان آخر نادي لعب له جراي هو نادي الرياض في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل له 7 أهداف في 27 مباراة، قبل أن يتم إطلاق سراحه عندما انتهى عقده هذا الصيف وأصبح لاعبًا حرًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صفقة انتقال جراي إلى بليموث جاءت بطلب من المدير الفني وأين روني، خصوصًا بعد إصابة المهاجم الأساسي محمد تيجاني، وتأكد غيابه لأكثر من 3 أشهر عن الفريق.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن بليموث الذي يملك ثاني أضعف حصيلة تهديفية بين فرق دوري "شامبيونشيب"، هرع للتعاقد مع المهاجم الجامايكي، في محاولة لإنقاذ مسيرته هذا الموسم، بخلاف أزمة إصابة تيجاني.

وقال روني في تصريحات صحفية عقب وصول جراي: "بمجرد أن علمنا بخطورة إصابة تيجاني، تحركنا بسرعة لجلب مهاجم ليحل محله".

وأضاف: "أندريه مهاجم يتمتع بجودة حقيقية ولعب وسجل أهدافًا على أعلى مستوى. سيوفر المنافسة في المناطق الأمامية بينما نتجه إلى فترة مزدحمة من الموسم، وأنا سعيد حقًا بوجوده هنا".

ويمتلك جراي سجلًا مميزًا في الملاعب الإنجليزية، حيث عرفته الجماهير في فريق برينتفود، حيث ظهر وتألق معهم في موسم 2014-2015، وسجل 16 هدفًا في أول موسم له بالبطولة.

وكان تألق جراي (33 عامًا) مفتاحًا لانتقاله إلى بيرنلي مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، ولعب للفريق لمدة موسم واحد سجل خلاله 9 أهداف قبل أن ينتقل إلى واتفورد بمبلغ قياسي للنادي وكان لاعبًا منتظمًا في الفريق لمدة 4 مواسم، تخللها إعارة إلى كوينز بارك قبل أن يرحل إلى أريس سالونيكا اليوناني في 2022 ومنه مباشرة إلى الرياض.