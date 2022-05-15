بلهندة مهاجمًا حمد الله: لم يحترم أقدمية زملائه بالمنتخب!

هاجم المغربي يونس بلهندة، لاعب وسط نادي أضنة سبور التركي، مواطنه عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد، بسبب واقعة معسكر منتخب المغرب، قبل كأس أمم إفريقيا 2019.

ماذا حدث في معسكر منتخب المغرب 2019؟

قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أقام المنتخب المغربي الذي كان يقوده الفرنسي هيرفي رينارد وقتها معسكرًا إعداديًا، والذي شهد أحداثًا ساخنة بطلها حمد الله.

خلال مباراة ودية للمنتخب المغربي، حصل أسود الأطلس على ركلة جزاء، وتمسك حمد الله بتسديدها، ولكن حدث خلاف بينه وبين فيصل فجر الذي سدد الركلة.

وفي اليوم التالي من تلك المباراة، ترك حمد الله معسكر المنتخب المغربي بشكل مفاجئ، حيث أكدت التقارير وقتها على أن رحيله جاء بسبب خلاف بينه وبين زملائه.

ماذا قال بلهندة عن واقعة حمد الله 2019؟

يونس بلهندة قال خلال تصريحات في مساحة عبر موقع "تويتر" لحساب دي أم سبورت المغربي: "حمد الله لم يحترم أقدمية اللاعبين داخل المنتخب المغربي، بعد التحاقه لصفوف أسود الأطلس عام 2019".

لاعب أضنة تابع: "عندما تكون لاعبًا جديدًا في أي تركيبة بشرية، عليك أن تحجز مكانك بهدوء، فهناك أقدمية بين اللاعبين يجب احترامها، وهو الأمر الذي لم يقم به حمد الله".

واختتم يونس بلهندة تصريحاته قائلًا: "حدث خلاف بيننا في إحدى التدريبات خلال المعسكر، وبعدها غادر حمد الله المعسكر الإعدادي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا".

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