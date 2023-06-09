بلمسة كلاسيكة .. نيوكاسل يُعلن عن قميصه للموسم المقبل برعاية سيلا

القميص بتصميم خاص يحمل ذكريات الماضي وراعي سعودي خاص

أعلنت شركة "كاستور" للملابس الرياضية عن القميص الجديد الذي سيرتديه نيوكاسل في الموسم المقبل 2023-2024.

وبعد موسم مميز أنهى فيه الفريق الدوري بالمركز الرابع، سيعود الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب لقرابة 20 عاماً.

ويظهر في القميص الجديد تصميم كلاسيكي يعود للعام 1980 بشكل الياقة والخطوط السوداء والبيضاء، مع شعار نيوكاسل المميز.

ويحمل الشورت تصميماً خاصاً يساعد في مدى أوسع للحركة، وعلى الفخذ الأيمن يوجد الشعار، وكذلك الشراب الذي يحمل شعار "NUFC" على الجانب الأمامي، و"كاستور" على الخلف، مع تصميم خاص لراحة القدم والكعب.

ويسر نيوكاسل أن يعلن عن توقيع شراكة لعدة سنوات مع شركة سيلا الرائدة لتكون الراعي للجزء الأمامي لقميص الفريق.

الاتفاق بين الشركتين صاحبتي النمو الكبير سيرى اتحاد قوي بينهما في فترة مثيرة لكليهما، سيلا القوة الدافعة وراء مجموعة من المشاريع والفعاليات والمزارات المثيرة في الشرق الأوسط ستصبح الراعي الأمامي على قميص الفريق.

سيلا تجمع الأشخاص والعلامات سوياً بخلق وتكوين وإدارة عدة مزارات وتجارب مثيرة. تكونت في المملكة العربية السعودية وجذورها في مجال الرياضة، تستمر سيلا في توفير فرص كروية من مرحلة الهواة حتى المحترفين محلياً وعالمياً.

وبالإضافة إلى جلب فعاليات رياضية وترفيهية كبيرة للشرق الأوسط، قدمت أيضاً عدة مزارات مهمة، إذ يضم بورتوفوليو أعمالها بوليفارد الرياض، مدينة الرياض، Boulevard World، ومجمع الرياض الفخم VIA، وتحمة السوبردوم في جدة، ونادي اليخت في جدة، فقط لتسمية بعضها.

الاتفاق يعد جزءاً من توسع سيلا العالمي، والاتفاق مع نيوكاسل سيعمل على التواصل وبلوغ قاعدة جماهير النادي العريضة عبر أنشطة جسدية وإلكترونية.

وعلق توم كيهون، أحد مؤسسي كاستور، على القميص قائلاً: "نشعر بالفخر الشديد لتقديم قميص نيوكاسل للموسم الجديد، والثالث لنا مع هذا النادي الرائع، ولا يمكن أن نكون أكثر سعادة بإنجازهم بالدوري الممتاز".

وأضاف: "القميص إشارة إلى تاريخ النادي وإرثه الكبير، مع لمسة عصرية وإضافات تتماشى مع هذا المستوى الرياضي المرتفع".

وواصل كيهون: "نتطلع لمشاركة الفريق الأوروبية ونتمنى أن يواصل ما حققه منذ وصول إيدي هاو وتوليه تدريبه".

وتحدث بيتر سيلفرستون، رئيس القسم التجاري في نيوكاسل، أيضاً عن القميص وقال: "أعتقد أن الجمهور سيكون سعيداً بالطريقة التي وضعنا بها الراعي الأساسي سيلا في هذا القميص الذي قامت كاستور بعمل رائع لتصميمه، نحن متحمسون لهذا القميص، والذي نعرف أنه سيكون مصدر إلهام للاعبين من الرجال والسيدات في أرض الملعب".

وأكمل: "لاعبونا وجمهورنا سيرتدون هذا القميص بفخر ونحن نرحب بالعالم في سانت جيمس بارك الموسم المقبل، في مشاركتنا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".