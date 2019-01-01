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بلماضي يستقر على بديل بلقبلة في قائمة الجزائر

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لاعب مونبيليه الفرنس يعوض غياب بلقبلة مع محاربي الصحراء
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

استقر جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، على بديل هاريس بلقبلة، المستبعد من قائمة محاربي الصحراء في كأس الأمم الأفريقية.

واستبعد الجهاز الفني للجزائر، متوسط الميدان بلقبلة، لأسباب أخلاقية بعد ظهوره في مقطع فيديو مخل أثناء لعب زميله لأحد الألعاب الإلكترونية.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الجزائري عن بديل بلقبلة وكتب: "المدير الفني جمال بلماضي اختار المهاجم أندي دولور، لتعويض زميله هاريس بلقبلة".

وواصل: "المهاجم الدولي سيلتحق بمعسكر الخضر اليوم، ومن المنتظر أن يشارك في أول مران له مع الخضر في الغد".

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وتعد هذه هي المرة الأولى للمهاجم صاحب الـ 27 عاماً في الظهور مع المنتخب الجزائري، ومن المنتظر أن يرتدي القميص رقم 15 في كأس الأمم الأفريقية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري، سيلعب في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية برفقة كلاً من السنغال وغينيا وتنزانيا.

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