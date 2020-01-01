بلماضي: لا أهتم بالجوائز الفردية وأتمنى التوفيق لمحرز

خلال تواجده بحفل الكاف المقام بمصر.. بلماضي كل تركيزه على منتخب بلاده

كشف جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، عن تركيزه الشديد على تحسين فريقه وقيادته للطريق الصحيح، بغض النظر عن الجوائز الفردية.

بلماضي يعتبر من أبرز المرشحين للحصول على جائزة مدرب العام كالأفضل في إفريقيا، بمنافسة قوية مع أليو سيسيه مدرب السنغالي ومعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي.

وقال بلماضي:"لست خبيراً بعمليات التنظيم، والأمور تبدو على أفضل استعداد ممكن بتواجد مجموعة من أقطاب كرة القدم مما يعطي الحدث المزيد من القوة".

وأضاف خلال تواجده بحفل الكاف بالقاهرة:"الأهم ليس وضعي في الفوز بالجائزة، ولكن ما يهمني هو موقف المنتخب الجزائري في إفريقيا وهذا ما يجعلني أفخر بما قدمته".

أنباء عن موافقة نيمار على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

هالاند يكشف سبب اختياره لبوروسيا دورتموند

وتابع المدرب الحاصل على أمم إفريقيا:"أتمنى وصول الفريق للطريق الصحيح في المستقبل، وبكل تأكيد أريد فوز محرز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا".

يذكر أن آخر مدرب عربي حصل جائزة أفضل مدرب، كان الجزائري خير الدين مضوي بعد إنجازاته مع نادي وفاق سطيف.