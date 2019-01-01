بلماضي: أنا دون اللاعبين لا أساوي شيئاً

المدير الفني للمنتخب الجزائري يثني على لاعبي منتخب بلاده بعد الفوز بالأميرة الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، بلاعبي منتخب بلاده مشدداً على أن دوره مع الجهاز الفني لا يقارن بجهود اللاعبين داخل الملعب.

وحقق المنتخب الجزائري، لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وقال بلماضي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "هذا شيء رائع وتاريخي، أول كأس أمم أفريقيا خارج أرضنا، منذ عام 1990، لقد كان الطريق طويلاً".

وواصل: "نحن شعب يعشق كرة القدم، أعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، لقد لعبنا امام خصماً قوياً هو المصنف الأول في القارة".

🗓2 أغسطس 2018

📍 المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الجزائري



💬جمال بلماضي "قادرون على التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019"



🗓19 يوليو 2019

📍 استاد القاهرة الدولي، مصر



🏆الجزائر تتوج بكأس الأمم الإفريقية بعد غياب 29 عامًا"#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Iah8JbDV1D — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وتابع: "أنا لا أسوى شيئاً دون اللاعبين، اللاعبون هم الفاعلون الحقيقيون، بالنسبة لي وللطاقم الفني قدمنا مساهمة بسيطة، لقد حاولنا قيادة هذا الجيل لتحقيق الإنجاز، هم من يطبقون الأوامر بطريقة رائعة ويقاتلون في الملعب".