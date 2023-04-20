بلغ هذه الدرجة من السوء؟ ميلان يرسل فاشل برشلونة إلى أريزونا!

يبدو أن ميلان ضاق ذرعًا بمستوى سيرجينيو ديست لدرجة إرساله إلى الولايات المتحدة قبل مباراة الفريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أصبح استمرار الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة الإسباني المعار إلى ميلان الإيطالي في موسم 2022-23 مع "الروسونيري" محل شك كبير.

ديست معار إلى ميلان لمدة موسم واحد، ويتضمن عقد الإعارة شرطًا لتعاقد "الروسونيري" مع اللاعب بصورة دائمة مقابل 20 مليون يورو.

وفي تلميح جديد لعدم رغبة ميلان لاستمرار ديست مع الفريق، منحت إدارة النادي الإذن للاعب من أجل التوجه إلى بلاده، من أجل المشاركة في مباراة ودية جمعت بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وشارك ديست في تلك المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، كلاعب أساسي وخاض 90 دقيقة قبل خروجه في الوقت بدل الضائع.

كل ذلك كان في غضون ساعات من تعادل بالنتيجة ذاتها، لكن في مباراة أكثر أهمية بين ميلان ونابولي في إياب ربع نهائي دوري دوري أبطال أوروبا، والتي أهلت "الروسونيري" إلى نصف النهائي.

السبب الرئيسي في سماح ميلان بذهاب ديست إلى أريزونا لخوض المباراة الودية، هو أن اسمه ليس مدرجًا في قائمة الفريق في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

وتواجد اسم ديست في قائمة ميلان خلال دور المجموعات، حيث خاض أربع مباريات بالفعل، قبل أن يتراجع دوره بشكل كبير مع الفريق، حيث يعود آخر ظهور له إلى يوم 24 يناير 2023، عندما سقط ميلان أمام لاتسيو برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي.