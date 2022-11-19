بلجيكا تقع في المحظور بسبب "كرش" هازارد

صورة تكشف عدم جاهزية قائد الشياطين

نشر الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي صورة أثارت قلق الجماهير قبل كأس العالم بقطر على حالة قائد الفريق إيدين هازارد.

زملاء هازارد سقطوا أمام مصر ودياً مساء الجمعة في الكويت بهدفين مقابل واحد، اللقاء الاستعدادي الأخير للفريق قبل المونديال.

الحساب الرسمي لبلجيكا على تويتر اختار صورة لنجم ريال مدريد لإعلان نتيجة الشوط الأول جذبت الانتباه كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعية.

وظهر "كرش" هازارد واضحاً في الصورة، مما أثار سخرية الجماهير، بينما تخوف البعض من الحالة البدنية للاعب الذي لم يشارك كثيراً هذا الموسم مع ناديه.

بلجيكا تفتتح مبارياتها في كأس العالم الأربعاء المقبل عندما تلاقي المنتخب الكندي، اللقاء الذي يفترض أن يشترك فيه هازارد أساسياً كونه قائد الفريق.