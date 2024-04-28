"بلا ذهاب وعودة!".. أزمة القمصان تقود نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية

انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري..

قررت بعثة فريق الكرة بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، الانسحاب من مواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي كانت مقررة على الملعب البلدي لبركان.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قد اعتبر نهضة بركان فائزًا في مباراة الذهاب بنتيجة (3-0)، بعد انسحاب اللاعبين من اللقاء الذي كان مقررًا على ملعب 5 جويلية في الجزائر؛ بداعي أزمة عدم توفر القمصان الأصلية التي سافرت بها البعثة من المغرب.

وقامت السلطات الجزائرية باحتجاز بعثة نهضة بركان، ومصادرة قمصان الفريق المغربي، التي كانت مرصعة بخريطة تضم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (دمج بلاد مراكش مع الصحراء الغربية)، وفق ما أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

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وطبقًا لإصرار فريق نهضة بركان على خوض مباراة الإياب، بنفس القميص الذي تسبب في أزمة الفريقين في الذهاب، قرر اتحاد العاصمة الانسحاب من اللقاء، فيما قدم النادي الجزائري شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية، ضد قرار (كاف) باعتباره خاسرًا بثلاثية في الذهاب.

وقرر (كاف)، إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة، واعتبار الفريق المغربي متأهلًا بشكل رسمي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يلتقي بنظيره الزمالك المصري، المتأهل على حساب دريمز الغاني بنتيجة (3-0).