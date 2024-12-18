بلازما الصفائح الدموية.. برشلونة يسابق الزمن لتسريع شفاء يامال

ما خطة البارسا؟

يكثف الجهاز الطبي لبرشلونة من جهوده لعلاج لامين يامال نجم الفريق المصاب في الكاحل، على أمل تجهيزه للمشاركة في كأس السوبر الإسباني الشهر المقبل.

وسيكون يامال (17 عامًا) الغائب الأبرز عن برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، في مباراة قد تكون حيوية بالنسبة لبطولة الدوري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن علاج لامين بدأ أمس الثلاثاء باستخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية، كما يرتدي اللاعب حذاءً خاصًا لتثبيت وحماية الكاحل.

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وأوضحت أن "النادي الكتالوني يعمل على ضمان تمكن المهاجم الشاب من اللحاق بالمنافسة على اللقب الأول الذي يمكن الفوز به مباشرة هذا الموسم، وهو كأس السوبر الإسباني، الذي يجرى بين 8 و12 يناير في السعودية".

وواصلت: "بدأوا منذ أمس تطبيق علاج بعوامل النمو على كاحله المصاب، وهي تقنية شائعة يتم فيها علاج المنطقة المصابة بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية التي يمكن أن تسرع الشفاء".

تعرض يامال للإصابة في مباراة برشلونة ضد ليجانيس التي خسرها النادي الكتالوني يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني، ويتوقع أن يعود للملاعب بعد 3-4 أسابيع.

وختمت: "سيقاتل برشلونة من أجل أن يصل مهاجمه إلى مواجهة نصف نهائي السوبر الإسباني يوم 8 يناير ضد أتلتيك بيلباو".