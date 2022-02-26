بلاتيني: كان على ميسي ورونالدو الرحيل لأمريكا أو الصين

أكد ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق أن استمرار الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في أوروبا ليس في صالحهما.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أنهما كان عليهما مغادرة أوروبا.

وقال بلاتيني: "أنا أحترم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كثيرًا، لكنني اعتزلت كرة القدم عندما كان عمري 32 عامًا".

وأضاف: "كان يمكنني أن أنضم لصفوف برشلونة أو مارسيليا لكنني أردت أن يعرفونني بالنادي الذي صنعت التاريخ معه".

وأردف: "رونالدو كان هو ريال مدريد وميسي كان برشلونة، لو كنت مكانهم كنت سأنتقل للولايات المتحدة أو الصين، ليس لنادي آخر كبير".

ويمر الثنائي ميسي رونالدو بموسم سيئ إلى حد كبير مع الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد تهديفيًا.

جدير بالذكر أن ميسي يملك سبعة أهداف مع باريس سان جيرمان في 22 مواجهة بينما يملك رونالدو 15 هدفًا في 31 مباراة.