"بكي لمدة ثلاث أو أربع ساعات" أنشيلوتي يسخر من عدم ترشيح فينيسيوس لجائزة الأفضل

فينيسيوس جونيور وأنشيلوتي خارج ترشيحات "فيفا"

سخر كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد من عدم تواجد اسم فينيسيوس جونيور نجم فريقه ضمن قائمة مرشحي جائزة "ذا بيست" اللاعب الأفضل لعام 2022 المقدمة من "فيفا".

الجناح البالغ من العمر 23 عامًا لم يتواجد ضمن قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" عن الموسم الماضي، بعد تحقيقه لقي كأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي ساخرًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال سوسيداد عندما سئل عن شعور البرازيلي: "كان يبكي لمدة ثلاث ساعات أو أربع ساعات في غرفة الملابس ولم نتمكن من تهدئته".

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وتحدث المدرب المخضرم عن موعد عودة اللاعب البرازيلي قائلًا: "إنه يتعافى بشكل جيد لا أعرف اليوم الدقيق لعودته ونحن لا نريد أن نجبره، عبء العمل يتزايد وفي الأسبوع القادم سيقوم ببعض التدريبات مع المجموعة، وسيعود قبل مرور ستة أسابيع".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال سوسيداد مساء غدًا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.