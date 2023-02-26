بكلمتين فقط .. أنطوان جريزمان يتهكم على حكم ديربي مدريد!

غضب أبيض وأحمر من حكم مباراة ديربي العاصمة الإسبانية!

انتقد أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد أداء حكم مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عقب نهاية اللقاء.

أتلتيكو مدريد سقط في فخ التعادل أمام غريمه ريال مدريد بهدف لمثله في الدقائق الأخيرة من قمة الجولة 23 بالدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وشهد اللقاء تعرض أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد للطرد في الدقيقة 64 من زمن المباراة في لقطة مثيرة للجدل.

وعلق اللاعب الفرنسي على اللقطة بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "لا بأس".

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تغريجة المهاجم الفرنسي تشير إلى طرد كوريا المثير للجدل في الشوط الثاني من المباراة.

الروجيبلانكوس يرى أن الطرد الذي أصدره الحكم خيسوس جيل مانزانو في الديربي لم يكن عادلًا في حقهم، وبعد انتهاء المباراة، اعترضوا أيضًا على حسابتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث غرد حساب النادي الرسمي قائلًا: " لا شيء جديد في البرنابيو".