بكاء وعناق وقلة نوم .. أجواء عاطفية مؤثرة بتدريبات برشلونة بسبب تشافي

تعرف على كواليس جلسة تشافي مع لاعبي برشلونة بعد قراره

بعد أن أعلن تشافي هيرنانديز عن أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها البلوجرانا على يد فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، عن كواليس ما حدث في تدريبات برشلونة اليوم الأحد، حيث أكدت الصحيفة على أن قرار تشافي كان بمثابة المفاجأة المدوية لدى جميع اللاعبين.

وأشارت الصحيفة أن التدريب اليوم الأحد لم يكن عاديًا، حيث اجتمع تشافي بالفريق قبل انطلاق التدريبات، دون حضور أحد من الإدارة، من أجل شرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ مثل هذا القرار المصيري، حيث لم ينم المدرب منذ أمس سوى ساعتين فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تشافي للاعبين: "أعتذر لكم في البداية عن الطريقة المتسرعة التي أعلنت بها عن قراري، وآسف على علمكم بقراري بهذه الطريقة، ولكنه كان شيئًا بداخلي لفترة طويلة، ولم أستطع الانتظار، وأعتقد بصدق أن هذا سيكون أفضل للجميع، وما فعلته جعلني أتحرر من العبء، وسأقوم بعملي دون ضغط".

وبعد نصف ساعة تقريبًا شرح فيها تشافي سبب قراره، وجه الشكر إلى جميع اللاعبين على التزامهم وجهدهم، مؤكدًا على أن الفريق مثل العائلة الواحدة، وأكد قائلًا: "أعتقد أننا قادرون على الوصول إلى الطاولة ومفاجأة هؤلاء الذين يعتبروننا مثل الأموات".

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن العاطفة كانت تُسيطر على تشافي أثناء كلمته للاعبين، حيث كان على وشك البكاء في أكثر من مناسبة، ورد اللاعبين بتصفيق حار بعد نهاية الخطاب.

وانتهى الأمر بعدما قام تشافي باحتضان جميع اللاعبين والجهاز الفني للفريق واحدًا تلو الآخر، حيث لم يحضر أحد من الإدارة في تلك الجلسة.