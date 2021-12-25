بكاء واستفزاز بيريرا ووعد تاليسكا .. خسارة الهلال من الفتح تشعل الأجواء

تعرضت جماهير نادي الهلال لصدمة كبيرة، بعد خسارة الزعيم أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال واصل نتائجه السلبية بعد الخسارة المباراة الماضية بالدوري السعودي على يد النصر بهدفين دون رد، باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري، بمواجهة عرفت بـ"ديربي العصر".

خسارة الهلال أشعلت الأجواء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين جماهير الهلال، حيث كان أبرز ما تم تداوله هو المطالبات بإقالة البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق.

ماذا حدث بعد خسارة الهلال أمام الفتح بالدوري السعودي؟ هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

بكاء مصعب الجوير:

تسبب الجوير في هزيمة الهلال على يد الفتح، بعد أن قام بعرقلة المغربي مراد باتنا داخل منطقة جزاء الهلال، ليتم احتساب ركلة جزاء للنموذجي، أهدت الفوز إلى الفتح.

وبعد نهاية المباراة دخل الجوير في حالة بكاء شديد، بسبب شعوره بأنه كان السبب المباشر في هزيمة الهلال على يد الفتح، لتسببه في ركلة الجزاء.

وتوجه لاعبي الهلال والمدرب جارديم إلى الجوير من أجل تهدئته، وقاموا باصطحابه خارج الملعب، وهو الأمر الذي جعل الجماهير الهلالية تداوله عبر موقع "تويتر".

حسرة مصعب الجوير بعد خسارة فريقة امام الفتح . #الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/xEDmemMUxq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021

استفزاز بيريرا لجماهير الهلال:

في تصرف غريب، استفز البرازيلي ماتيوس بيريرا جماهير الهلال، عن طريق إبداء إعجابه بهدف الفتح الثاني في مرمى الهلال، الذي جاء عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة.

بيريرا قام بالإعجاب على مقطع هدف بن دبكة للفتح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو الأمر الذي تم تداوله من جانب جماهير الهلال، التي أبدت استيائها من هذا التصرف، ليتم إزالته بعدها.

اللاعب البرازيلي كان متواجدًا في مدرجات ملعب المباراة، لينفذ قرار إدارة الهلال بإبعاده عن الفريق الأول، بسبب تصرفه تجاه مدربه جارديم، خلال مباراة ديربي الرياض الأخيرة.

هل هذه الصورة حقيقية ام فوتشوب..؟!

هل فعلاً #بيريرا عمل لايك لهدف ابن دبكة ثم أزاله..؟!

مجرد تساؤل🤔#الهلال_الفتح pic.twitter.com/cYBQlLINBw — فلاح القحطاني (@falahsport) December 25, 2021

وعد تاليسكا لجماهير النصر:

قام أحد الجماهير المنتمية إلى نادي النصر، بتحدي النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بقدرته على تسجيل هدفًا مثل الذي سجله سفيان بن دبكة في مرمى الهلال.

اللاعب الجزائري كان قد سجل الهدف الثاني في مرمى الهلال، عن طريق ركلة مقصية رائعة أسكنت شباك الزعيم، وساهمت في انتصار الفتح بالمباراة.

المتابع نشر الفيديو على حساب تاليسكا وقال له: "أتحداك يا تاليسكا أن تسجل مثل هذا"، ليرد عليه تاليسكا قائلًا: "حسنًا حسنًا".

ما قاله تاليسكا أثار إعجاب جماهير النصر، التي اعتبرته سخرية من خسارة الهلال أمام الفتح.

Ok 👍 kkk — Andersontalisca (@talisca_aa) December 25, 2021

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