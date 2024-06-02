بقيادة نجم مغربي .. باتشوكا يتأهل رسميًا لكأس العالم للأندية 2025

المكسيك تشارك بثلاثة فرق في مونديال الأندية 2025..

نجح باتشوكا المكسيكي في خطف بطاقة فرق أمريكا الشمالية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه بطلًا لدوري أبطال كونكاكاف 2024، اليوم الأحد.

الفريق المكسيكي حصد اللقب القاري بفوزه أمام كولومبوس كرو الأمريكي بثلاثية نظيفة، سجلها الفنزويلي سالمون روندون "هدفين" والمغربي أسامة إدريسي في الدقائق 12 و32 و67 من عمر المباراة.

نجاح إدريسي في هذا التتويج القاري استكمال لنجاحات اللاعبين المغاربة حول العالم في عام 2024، فقد توج سفيان رحيمي مع العين الإماراتي بطلًا لدوري أبطال آسيا، رضا سليم مع الأهلي المصري بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، أيوب الكعبي مع أوليمبياكوس اليوناني بطلًا لدوري المؤتمر الأوروبي، براهيم دياز مع ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا.

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وبهذا يصبح باتشوكا ثالث فريق مكسيكي يشارك في الحدث العالمي بعد مونتيري "بطل كونكاكاف 2021"، وكلوب ليون "بطل كونكاكاف 2023".

يذكر أن نسخة 2025 من مونديال الأندية ستقام بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، حسم 29 منهم مقاعدهم بشكل رسمي، يتبقى فقط مقعدان لأمريكا الجنوبية، وممثل البلد المستضيف "الولايات المتحدة الأمريكية".