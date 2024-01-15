بقيادة ثلاثي ريال مدريد وميسي .. تعرف على تشكيل العام من فيفا

فيفا يعلن عن التشكيل الأفضل لعام 2023....

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن التشكيل الأفضل لعام 2023، خلال حفل "ذا بيست"، والمقام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وشهد تشكيل العام سيطرة كبيرة من لاعبي مانشستر سيتي، بعد الموسم الاستثنائي للفريق، والذي حصل فيه على الثلاثية التاريخية والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ.

كما تواجد ثلاثي من ريال مدريد، في التشكيل الأفضل، وهم الحارس تيبو كورتوا، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور، وكذلك يزين التشكيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وفي قلب الدفاع سيتواجد ثلاثي مانشستر سيتي، جون ستونز، كايل والكر، بالإضافة إلى روبن دياز، وسيتشكل خط الوسط من ثلاثة لاعبين وهم، برناردو سيلفا، كيفين دي بروينه، جود بيلينجهام.

وسيتكون الهجوم من أربعة لاعبين، وهم إرلينج هالاند، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي.

وفي سياق متصل، حصل بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب في عام 2023، من الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحفل.