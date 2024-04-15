بقيادة بلانيس .. الاتحاد يحسم أولى صفقاته الصيفية من الشباب ويجدد للاعبه قريبًا

الاتحاد يخطط بقوة للمستقبل..

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يواصل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد السعودي، خطة بناء "فريق شاب قوي"، للمواسم القادمة.

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بلانيس سبق وأن عمل في نادي برشلونة الإسباني، وضم إليه العديد من الأسماء الشابة، التي أصبحت نجومًا عالمية كبرى؛ مثل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، ومتوسط الميدان الإسباني بيدري رودريجيز.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، حصل العميد الاتحادي، بقيادة المدير الرياضي الإسباني، على توقيع حامد الشنقيطي، حارس مرمى نادي الشباب، خلال الأيام الماضية.

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الصحيفة كشفت عن أن الشنقيطي "مواليد 2005"، والذي يعتبر أحد أبرز المواهب في الكرة السعودية؛ سينضم إلى الفريق الأول بنادي الاتحاد، بداية من الموسم القادم 2024-2025.

وعلى جانب آخر.. رفض بلانيس، "الاستغناء" عن عوض الناشري، متوسط ميدان نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأعلنت الصحيفة، عن أن رامون بلانيس طلب من الإدارة الاتحادية، تجديد عقد الناشري، باعتباره أحد المواهب في الكرة السعودية، مع التشديد على وضع خطة علاجية مكثفة له؛ لمنع تكرار الإصابات العديدة التي عانى منها، في الفترة الماضية.

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