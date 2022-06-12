بقلب وتاج.. مبابي يدعم حكيمي بعد الوصول لربع نهائي كأس العالم

مبابي قد يلعب ضد حكيمي في طريقه للنهائي!

تفاعل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بطريقته الخاصة، حيث نشر تغريدة يدعم فيها زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.

حيث استطاع الفريق الإفريقي التأهل لربع النهائي من خلال بوابة إسبانيا بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي واللجوء لركلات الجزاء، التي انتصرت فيها المغرب بنتيجة 3-0 في نهاية المطاف.

وسجل أشرف حكيمي ضربة الجزاء الرابعة والتي حسمت اللقاء بطريقة "بانينكا" حيث وضع الكرة في منتصف المرمى بطريقة رائعة.

ACHRAF HAKIMI. 🐧🫶🏽👑 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022

وتفاعل مبابي مع تلك اللقطة بطريقته الخاصة، ونشر تغريدة كتب فيها: "أشرف حكيمي" ووضع بعض الرموز التعبيرية ومنها صورة قلب وتاج، حيث تجمع كيليان وأشرف علاقة جيدة للغاية في باريس.

جدير بالذكر أن مبابي من الممكن أن يواجه حكيمي في نصف نهائي كأس العالم إذا تأهلت فرنسا على حساب إنجلترا مع مواصلة المغرب لمشوارها الذهبي وتخطي الدور ربع النهائي من مونديال قطر.